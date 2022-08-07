Якщо окупанти підуть шляхом псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною - Зеленський

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"У цей літній час щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", - зазначив він.

Нагадаємо

Служба безпеки України викрила плани росії щодо псевдореферендуму на тимчасово захопленій території Херсонщини. рашисти вже розробили концепцію підготовки до фейкового голосування і визначили основні напрями роботи із прив’язками до дат.