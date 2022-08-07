Если оккупанты пойдут путем псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной - Зеленский

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"В это летнее время еженедельно появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной. Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут путем этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент", - отметил он.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила планы россии по псевдореферендуму на временно захваченной территории Херсонщины. рашисты уже разработали концепцию подготовки к фейковому голосованию и определили основные направления работы с привязками к датам.