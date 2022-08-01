Уже розробили концепцію: викрито плани рф щодо псевдореферендуму на Херсонщині

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"Служба безпеки України перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму рф на тимчасово окупованій території Херсонщини. За рахунок цього псевдоголосування рашисти сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу росії. Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За наявною інформацією, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації "волонтери zа росію".

"Під кураторством спецслужб рф її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для росТБ. Для цього "активісти" планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні кремлю медіа-ресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону", - ідеться у повідомленні.

Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій" під керівництвом місцевих колаборантів. Склад "виборчкомів" мали затвердити вже до 1 серпня цього року.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.

"Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти "доповідають" своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї "приєднання", чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів", - інформує СБУ.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з рф, причетних до організації псевдореферендуму.

"У межах кримінального провадження за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності. Документування злочинної діяльності проводили співробітники Служби безпеки в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Розвідка Великої Британії раніше повідомляла, що окупаційна влада планує до осені провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до російської федерації.

У росЗМІ повідомляли, що в захоплених Херсонській та Запорізькій областях рашисти створюють виборчкоми для "референдуму" про приєднання до рф.