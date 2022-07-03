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Окупанти планують до осені провести "референдум" на Херсонщині – британська розвідка

Окупанти планують до осені провести "референдум" на Херсонщині – британська розвідка

Київ • УНН

 • 160762 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Окупаційна влада планує до осені провести "референдум" щодо приєднання Херсонської області до російської федерації. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки, пише УНН.

Цитата

"Офіційні особи, яких підтримує росія, заявили, що проведуть референдум щодо приєднання Херсонської області до російської федерації до осені 2022 року. росія, ймовірно, віддає перевагу псевдоконституційному голосуванню, намагаючись узаконити свій контроль над регіоном", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У розвідці зазначили, що Херсонщина – це область, яка з лютого найбільше потрапила під нову російську окупацію.

Також в розвідці Великої Британії зазначили, що пошук конституційного вирішення проблеми окупації, імовірно, є пріоритетним політичним завданням для росії.

"З великою ймовірністю вона (росія – ред.) буде готова сфальсифікувати голосування, щоб досягти прийнятного результату", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, розвідка нагадала, що 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали.

"Ймовірно, за спробу придушити опозицію до окупації. Проте на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до рф. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".

Раніше окупаційна влада "Херсонської військово-цивільної адміністрації" заявляла, що наступного року має намір провести референдум щодо приєднання Херсонської області до росії.

Українські Національні Новини

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