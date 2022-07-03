Оккупанты планируют до осени провести "референдум" в Херсонской области – британская разведка

ukru
13:44 • 7588 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 23362 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 42719 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 52079 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 86306 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115732 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125204 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112724 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141788 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139951 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 82752 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 72949 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 40878 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 37206 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 87270 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 86306 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 87270 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241259 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271076 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207917 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18675 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115733 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103730 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121463 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123865 просмотра
Актуальное
Оккупанты планируют до осени провести "референдум" в Херсонской области – британская разведка

Оккупанты планируют до осени провести "референдум" в Херсонской области – британская разведка

Киев • УНН

 • 160759 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Оккупационные власти планируют до осени провести "референдум" о присоединении Херсонской области к российской федерации. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки, пишет УНН.

Цитата

"Официальные лица, поддерживаемые россией, заявили, что проведут референдум по присоединению Херсонской области к российской федерации к осени 2022 года. россия, вероятно, предпочитает псевдоконституционное голосование, пытаясь узаконить свой контроль над регионом", - говорится в сообщении.

Детали

В разведке отметили, что Херсонская область – это область, которая с февраля больше всего попала под новую российскую оккупацию.

Также в разведке Великобритании отметили, что поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей для россии.

"С большой вероятностью она (россия – ред.) будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы добиться приемлемого результата", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведка напомнила, что 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева задержали.

"Вероятно, за попытку подавить оппозицию к оккупации. Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".

Ранее оккупационные власти "Херсонской военно-гражданской администрации" заявляли, что в следующем году намерены провести референдум по присоединению Херсонской области к россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы