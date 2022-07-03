Оккупанты планируют до осени провести "референдум" в Херсонской области – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Оккупационные власти планируют до осени провести "референдум" о присоединении Херсонской области к российской федерации. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки, пишет УНН.
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"Официальные лица, поддерживаемые россией, заявили, что проведут референдум по присоединению Херсонской области к российской федерации к осени 2022 года. россия, вероятно, предпочитает псевдоконституционное голосование, пытаясь узаконить свой контроль над регионом", - говорится в сообщении.
Детали
В разведке отметили, что Херсонская область – это область, которая с февраля больше всего попала под новую российскую оккупацию.
Также в разведке Великобритании отметили, что поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей для россии.
"С большой вероятностью она (россия – ред.) будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы добиться приемлемого результата", - говорится в сообщении.
Кроме того, разведка напомнила, что 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева задержали.
"Вероятно, за попытку подавить оппозицию к оккупации. Однако на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".
Ранее оккупационные власти "Херсонской военно-гражданской администрации" заявляли, что в следующем году намерены провести референдум по присоединению Херсонской области к россии.