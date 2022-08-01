Уже разработали концепцию: разоблачены планы рф по псевдореферендуму в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила планы россии относительно псевдореферендума на временно захваченной территории Херсонской области. Рашисты уже разработали концепцию подготовки к фейковому голосованию и определили основные направления работы с привязками к датам. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
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"Служба безопасности Украины перехватила российские документы, которые регламентируют проведение фейкового референдума рф на временно оккупированной территории Херсонской области. За счет этого псевдоголосования рашисты надеются легитимизировать вхождение части южной Украины в состав россии. Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования пока не установлена", - говорится в сообщении.
Детали
По имеющейся информации, основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "волонтеры za россию".
"Под кураторством спецслужб рф ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создание постановочных сюжетов для росТВ. Для этого "активисты" планируют организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Освещать агитационные собрания должны подконтрольные кремлю медиа-ресурсы и блогеры, которых массово перебрасывают в регион", - говорится в сообщении.
Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 "избирательных комиссий" под руководством местных коллаборантов. Состав "избиркомов" должны были утвердить уже к 1 августа этого года.
По данным Службы безопасности, для усиления электоральной поддержки захватчики предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов.
"Однако согласно перехваченным вражеским материалам коллаборанты "докладывают" своим российским руководителям о том, что херсонцы не воспринимают идеи "присоединения", оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров", - информирует СБУ.
СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из рф, причастных к организации псевдореферендума.
"В рамках уголовного производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности. Документирование преступной деятельности проводили сотрудники Службы безопасности в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Дополнение
Разведка Великобритании ранее сообщала, что оккупационные власти планируют к осени провести "референдум" о присоединении Херсонской области к российской федерации.
В росСМИ сообщали, что в захваченных Херсонской и Запорожской областях рашисты создают избиркомы для "референдума" о присоединении к рф.