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"Что касается встречи на самом высоком уровне президентов путина и Зеленского, то она возможна только после того, как делегации переговорщиков сделают всю домашнюю работу", — заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, отвечая на вопрос о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать переговоры путина и Зеленского.

"Этот элемент также отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для встречи, о которой говорил господин Эрдоган, пока нет", - добавил он.

Детали

По данным кремля, украинская делегация "ушла из виду" и сейчас между Москвой и Киевом не продолжаются мирные переговоры.

Так называемая "специальная операция" (война – ред.) россии продолжается до тех пор, пока не будут выполнены поставленные задачи, добавил песков.

Отвечая на предупреждение Зеленского против предстоящих переговоров, если россия проведет "референдумы" на оккупированных россией территориях Украины, песков сказал, что Зеленский должен обратиться к своим гражданам, а не к россиянам, поскольку именно они хотят провести "референдум".

"Не мы проводим референдумы", - сказал песков, добавив: "Президент Зеленский должен обратиться к своим гражданам и спросить, почему их так много, кто не хотел бы жить в его стране".

Добавим

Владимир Зеленский в воскресенье исключил возможность будущих переговоров, если россия проведет "референдумы" на оккупированных территориях Украины.