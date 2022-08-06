Ердоган запропонував путіну зустрітися із Зеленським у Туреччині

Цитата

«Зараз важливо ... трансформувати позитивну атмосферу (після запуску "зернового коридору" - ред.) у конкретні кроки для повернення до переговорів у Стамбулі. Я з самого початку підкреслював, що у війні в Україні не буде переможця. Попри труднощі, я також зберігаю свою тверду віру в те, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану путіну, що ми можемо прийняти його зустріч з паном Зеленським. Ми будемо продовжувати», - сказав турецький лідер.

Доповнення

Туреччина продовжує підтримувати контакти і з Україною, і з росією, про що заявляв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Водночас Туреччина зберігає нейтралітет щодо санкцій проти росії, але, як зазначав міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу, це не означає, що Анкара дозволить оминати обмеження через Туреччину. Анкара також обіцяла підтримати лише ті обмеження, які запроваджуються на рівні ООН.

Попри це Україна продовжує говорити з турецькою стороною про те, щоб Анкара приєдналися до обмежень, які запроваджені з боку ЄС, США, зокрема, щодо обмеження співпраці з росією.