Україна продовжує говорити з Туреччиною про приєднання до санкцій проти рф - посол

Цитата

«Ми продовжуємо говорити з турецькою стороною в нашому двосторонньому форматі про те, щоб вони приєдналися до обмежень, які запроваджені з боку ЄС, США, про те, щоб обмежили співпрацю з росією. На жаль, їхні інтереси цьому не відповідають, й вони продовжують свій шлях. У даному випадку у нас прямого впливу на прийняття такого рішення немає. Ми маємо в даному випадку розуміти, що не все відбувається так, як ми хочемо», - розповів Боднар.

Доповнення

Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають росії та білорусі обходити санкції,серед них Туреччина.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обхід санкцій російською федерацією через тих чи інших іноземних лідерів дає можливість рф відчувати, що війна проти України може бути довгою.