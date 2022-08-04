Обхід санкцій росією через іноземних лідерів дає можливість їй відчувати, що війна може бути довгою - Зеленський

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«Вцілому обхід санкцій російською федерацією через тих чи інших лідерів, які навіть медійно підтримують санкційну політику проти росії, а потім завдяки своєму бізнесу, тому що відчувають тиск свого бізнесу на їх лідерство і на їх політику, ці обходи дають можливість росії відчувати, що війна може бути довгою. Що вони будуть продовжувати накопичувати гроші від торгівлі як морськими коридорами, від торгівлі використовуючи свої нафтові або газопроводи. Поки наша політика не буде об'єднаною проти росії, до цього моменту вона не припинить свій вплив на спокій та стабільність у світі й не припинить війну в Україні», - розповів Зеленський.

Доповнення

Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають росії та білорусі обходити санкції.

Міністерство фінансів Грузії звинуватило деякі засоби масової інформації в дезінформації, що нібито уряд країни не виконує міжнародних санкцій проти рф.