Обход санкций россией через иностранных лидеров дает возможность ей чувствовать, что война может быть долгой

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«В целом обход санкций российской федерацией из-за тех или иных лидеров, даже медийно поддерживающих санкционную политику против россии, а затем благодаря своему бизнесу, потому что испытывают давление своего бизнеса на их лидерство и на их политику, эти обходы дают возможность россии ощущать, что война может быть долгой. Что они будут продолжать накапливать деньги от торговли как морскими коридорами, от торговли используя свои нефтяные или газопроводы. Пока наша политика не будет объединена против россии, до этого момента она не прекратит свое влияние на покой и стабильность в мире и не прекратит войну в Украине», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Минфин США назвал 18 стран, помогающих россии и беларуси обходить санкции.

Министерство финансов Грузии обвинило некоторые средства массовой информации в дезинформации, что якобы правительство страны не выполняет международных санкций против рф.