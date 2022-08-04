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Обход санкций россией через иностранных лидеров дает возможность ей чувствовать, что война может быть долгой

Обход санкций россией через иностранных лидеров дает возможность ей чувствовать, что война может быть долгой

Киев • УНН

 • 185604 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Обход санкций российской федерацией через тех или иных иностранных лидеров дает возможность рф чувствовать, что война против Украины может быть долгой. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с африканскими журналистами, в частности, с представителями СМИ из Нигерии, ЮАР, Кении и Ганы, передает УНН.

Цитата

«В целом обход санкций российской федерацией из-за тех или иных лидеров, даже медийно поддерживающих санкционную политику против россии, а затем благодаря своему бизнесу, потому что испытывают давление своего бизнеса на их лидерство и на их политику, эти обходы дают возможность россии ощущать, что война может быть долгой. Что они будут продолжать накапливать деньги от торговли как морскими коридорами, от торговли используя свои нефтяные или газопроводы. Пока наша политика не будет объединена против россии, до этого момента она не прекратит свое влияние на покой и стабильность в мире и не прекратит войну в Украине», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Минфин США назвал 18 стран, помогающих россии и беларуси обходить санкции.

Министерство финансов Грузии обвинило некоторые средства массовой информации в дезинформации, что якобы правительство страны не выполняет международных санкций против рф.

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