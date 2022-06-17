В уряді Грузії назвали брехнею заяви про невиконання західних санкцій проти рф

Цитата

"Низка телекомпаній свідомо неправильно інтерпретують заяви щодо виконання санкцій. Грузія є прикладом з погляду виконання санкцій, і спроби подати цей процес як "чорну діру" - цілеспрямована спроба завдати шкоди країні та її репутації", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Мінфіні країни заявляють, що грузинська митниця призупинила понад 90 операцій через підозру у можливому порушенні санкцій проти росії. Це підтверджує, що економічні кордони країни суворо контролюються.

"Про кожен крок Грузії щодо контролю підозрілих вантажів повністю інформовані наші партнери як зі США, так і з країн Євросоюзу", - додали в міністерстві.

Як зазначається, грузинський депутат Давід Сергєєнко відреагував на заяву голови політичної фракції "Слуги народу" Давида Арахамії щодо нібито обходу санкцій проти росії через Грузію: "Не можна, щоб такі звинувачення роздавались просто так, треба або навести аргумент, або забрати свої слова назад. Інакше це вже дійсно переходить усі межі", – вважає він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив у понеділок, що якщо кому і "належить" статус кандидата в ЄС, то - Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Свою думку Гарібашвілі висловив на засіданні уряду.