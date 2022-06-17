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В правительстве Грузии назвали ложью заявления о невыполнении западных санкций против рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Министерство финансов Грузии обвинило некоторые средства массовой информации в дезинформации, якобы правительство страны не выполняет международных санкций против рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новости-Грузии".

Цитата

"Ряд телекомпаний заведомо неправильно интерпретируют заявления о выполнении санкций. Грузия является примером с точки зрения выполнения санкций, и попытки подать этот процесс как "черную дыру" - целенаправленная попытка нанести ущерб стране и ее репутации", - говорится в сообщении.

Детали 

В Минфине страны заявляют, что грузинская таможня приостановила более 90 сделок из-за подозрения в возможном нарушении санкций против россии. Это подтверждает, что экономические границы страны строго контролируются.

"О каждом шаге Грузии по контролю подозрительных грузов полностью информированы наши партнеры как из США, так и из стран Евросоюза", - добавили в министерстве.

Как отмечается, грузинский народный депутат Давид Сергеенко отреагировал на заявление главы политической фракции "Слуги народа" Давида Арахамии относительно якобы обхода санкций против россии через Грузию: "Нельзя, чтобы такие обвинения раздавались просто так , надо либо навести аргумент, либо забрать свои слова обратно. Иначе это уже действительно переходит все границы", – считает он.

Напомним 

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник, что если кому и "принадлежит" статус кандидата в ЕС, то – Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Свое мнение Гарибашвили выразил на заседании правительства. 

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