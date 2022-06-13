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Якщо комусь і належить статус кандидата, то Грузії, потім Україні та Молдові – Гарібашвілі

Якщо комусь і належить статус кандидата, то Грузії, потім Україні та Молдові – Гарібашвілі

Київ • УНН

 • 139538 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив у понеділок, що якщо кому і «належить» статус кандидата в ЄС, то - Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Свою думку Гарібашвілі висловив на засіданні уряду, пише УНН з посиланням на «Грузія Online».

Цитата

«Давайте спочатку почекаємо, яким буде рішення. Якщо комусь і належить, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо присвоєння статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу, який грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми просимо тільки цього, я сказав це публічно, і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі, ми не просимо нічого особливого і незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу», - сказав Гарібашвілі.

Деталі

За його словами, якщо рішення не буде «справедливим», уряд «детально пояснить» народу, які були основні причини, через які «була прийнята хоча б та ганебна резолюція».

Нагадаємо

Раніше сьогодні стало відомо, що Європейська комісія провела ознайомчі дебати за заявкою на членство України, Молдови та Грузії. Перші дві країни, швидше за все, отримають позитивне рішення, проте по третій «залишаються питання», написав журналіст із посиланням на свої джерела.

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