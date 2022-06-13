Если кому и полагается статус кандидата, то Грузии, потом Украине и Молдове – Гарибашвили

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"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Если кому-то и полагается, то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса», - сказал Гарибашвили.

Детали

По его словам, если решение не будет «справедливым», правительство «детально объяснит» народу, каковы были основные причины, из-за которых «была принята хотя бы та постыдная резолюция».

Напомним

Ранее сегодня стало известно, что Европейская комиссия провела ознакомительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Первые две страны, скорее всего, получат положительное решение, однако по третьей «остаются вопросы», написал журналист со ссылкой на свои источники.