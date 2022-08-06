Эрдоган предложил путину встретиться с Зеленским в Турции

Цитата

«Сейчас важно… трансформировать положительную атмосферу (после запуска "зернового коридора" – ред.) в конкретные шаги для возвращения к переговорам в Стамбуле. Я изначально подчеркивал, что в войне в Украине не будет победителя. Несмотря на трудности, я также сохраняю свою твердую веру в то, что кризис будет разрешен за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать», - сказал турецкий лидер.

Дополнение

Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с россией, о чем заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В то же время Турция сохраняет нейтралитет в отношении санкций против россии, но, как отмечал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Анкара также обещала поддержать только те ограничения, которые вводятся на уровне ООН.

Несмотря на это, Украина продолжает говорить с турецкой стороной о том, чтобы Анкара присоединились к ограничениям, введенным со стороны ЕС, США, в частности, по ограничению сотрудничества с россией.