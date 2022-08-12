Захід помилився, не відреагувавши адекватно на анексію Криму – президент Словенії

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"Це був невірний сигнал президенту путіну, що він може робити все, що хоче, з незначними наслідками для своїх дій", - сказав Борут Пахор в інтерв'ю агентству Anadolu під час офіційного візиту до столиці Туреччини Анкару.

Пакет санкцій після анексії Криму не був "радикальним", сказав він, додавши, що Захід не хотів "повторювати помилку" після того, як 24 лютого росія розпочала війну в Україні, і прийняв жорсткий пакет санкцій.

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Війна в Україні, додав Пахор, "кладе на наші плечі величезний тягар, але ми солідарні", яку, за його словами, слід зберігати доти, доки не буде досягнуто миру.

За словами словенського лідера, путін був здивований такою солідарністю.

"Я не очікував ні на те, що путін вторгнеться в Україну, я був здивований і розчарований. Розчарований, бо я дуже багато вклав, як президент, як прем'єр-міністр Словенії, щоб мати чудові стосунки з росією та президентом путіним", - додав він.

Пахор сказав, що Україна не повинна залишатися сама у війні з росією, і Захід має зробити все можливе для забезпечення миру.

"Наразі я просто не бачу можливості для такого миру. Але він буде, я дуже сподіваюся, у найближчому майбутньому", - сказав він.

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