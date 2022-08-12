Закарпатье поможет покрыть дефицит соли: в регионе обнаружили масштабное месторождение

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«Наконец-то можем сообщить, что на территории Буштинской громады Тячевского района стартовали работы в рамках инвестиционного соглашения с ООО «Катион Инвест». Речь о кейсе, который позволит разрабатывать Буштинское соляное месторождение и добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли. К сожалению, из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие «Артемсоль», которое обеспечивало 100% потребности страны. Именно поэтому для выполнения отдельных задач по покрытию продовольственной безопасности страны Закарпатье включилось в эту сложную, но сверхважную работу», – сообщил Микита.

Детали

После предварительных геологических исследований обнаружен соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров. Сейчас уже начаты инженерные работы по строительству подъездной дороги, разметки буровых площадок, обустроили места для работников. Также закуплено современное оборудование для глубокого промышленного бурения.

«По информации специалистов, уже через 6 месяцев мы будем иметь первую добытую соль. Месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для удержания дорог в зимний период. Сейчас потребность страны в технической соли – до 450 тысяч тонн в сезон. После планового развития инфраструктуры предприятие начнет снабжение столовой солью для населения. Мы предоставили инвестору максимально благоприятные условия, договорились о рассмотрении дополнительных опций в пределах индустриального парка, которые позволят предприятию быстрее развиваться», – отметил Микита.

Дополнение

Из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль".

25 июля российские захватчики обстреляли территории ГП “Артемсиль” в городе Соледаре Бахмутского района. В результате обстрела территории “Артемсоли” загорелось складское здание. Пожар через несколько часов был ликвидирован, погибших и пострадавших нет.