Закарпаття допоможе покрити дефіцит солі: у регіоні виявили масштабне родовище
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Закарпаття може стати найпотужнішим виробником солі в Україні, що повністю забезпечить потреби на утримання доріг взимку. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає УНН.
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«Нарешті можемо повідомити, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ «Катіон Інвест». Мова про кейс, який дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі. На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби країни. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття включилося в цю складну, але надважливу роботу», – повідомив Микита.
Деталі
Після попередніх геологічних досліджень виявилено соляний пласт, що починається з 35 до 500 метрів. Наразі вже розпочато інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників. Також закуплено сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.
«За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення. Ми надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, які дозволять підприємству швидше розвиватися», – зазначив Микита.
Доповнення
Через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство "Артемсіль".
25 липня російські загарбники обстріляли території ДП “Артемсіль” у місті Соледар Бахмутського району. Внаслідок обстрілу території “Артемсолі” загорілася складська будівля. Пожежу через кілька годин ліквідували, загиблих та постраждалих немає.