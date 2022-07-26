Робота "Артемсолі" на Донеччині обмежена через ворожі обстріли

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"Будь-яке влучання завдає значних шкод підприємствам. У місті Соледар всі підприємства, по яким були влучання, зазнали значної шкоди й руйнації, саме інфраструктури підприємства, як і руйнації зазнає критична інфраструктура міст. Функціонування цього підприємства ("Артемсіль" – ред.) наразі доволі обмежено, тому що максимальні заходи вжиті й керівництвом підприємства, й обласною адміністрацією, адміністрацією на місцях для того, щоб люди були в безпеці", – розповів Кириленко.

Доповнення

25 липня російські загарбники обстріляли території ДП “Артемсіль” у місті Соледар Бахмутського району. Внаслідок обстрілу території “Артемсолі” загорілася складська будівля. Пожежу через кілька годин ліквідували, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо

Внаслідок бойових дій на Донеччині знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, низка населених пунктів залишилися без водопостачання.