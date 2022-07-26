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Работа "Артемсоли" в Донецкой области ограничена из-за вражеских обстрелов

Работа "Артемсоли" в Донецкой области ограничена из-за вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 149266 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Из-за вражеских обстрелов ограничена работа завода "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Любое попадание наносит значительный ущерб предприятиям. В городе Соледаре все предприятия, по которым были попадания, понесли значительный ущерб и разрушения, именно инфраструктуры предприятия, как и разрушения испытывает критическая инфраструктура городов. Функционирование этого предприятия ("Артемсоль" – ред.) пока достаточно ограничено, потому что максимальные меры приняты и руководством предприятия, и областной администрацией, администрацией на местах для того, чтобы люди были в безопасности", – рассказал Кириленко.

Дополнение

25 июля российские захватчики обстреляли территории ГП "Артемсоль" в городе Соледар Бахмутского района. В результате обстрела территории “Артемсоли” загорелось складское здание. Пожар через несколько часов был ликвидирован, погибших и пострадавших нет.

Напомним

В результате боевых действий в Донецкой области обесточена Карловская фильтровальная станция, ряд населенных пунктов остались без водоснабжения.

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