Внаслідок бойових дій на Донеччині знеструмлено фільтрувальну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Внаслідок бойових дій на Донеччині знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, низка населених пунктів залишилися без водопостачання. Про це у Telegram повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін, передає УНН.
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"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію!", - йдеться в повідомленні.
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Требушкін зазначив, що відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт.
Нагадаємо
На Донеччині сьогодні, 24 липня, зранку російські окупанти зруйнували дві школи – у Костянтинівці і Бахмуті. У Новодмитрівці від ворожого вогню пошкоджено дитячий садок.