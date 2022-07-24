В результате боевых действий в Донецкой области обесточена фильтровальная станция
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В результате боевых действий в Донецкой области обесточена Карловская фильтровальная станция, ряд населенных пунктов остались без водоснабжения. Об этом в Telegram сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин, передает УНН.
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"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция!", - говорится в сообщении.
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Требушкин отметил, что восстановление водоснабжения произойдет после проведения всех отладочных работ.
Напомним
В Донецкой области сегодня, 24 июля, утром российские оккупанты разрушили две школы – в Константиновке и Бахмуте. В Нововодмитровке от вражеского огня поврежден детский сад.