В результате боевых действий в Донецкой области обесточена фильтровальная станция

Цитата

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция!", - говорится в сообщении.

Детали

Требушкин отметил, что восстановление водоснабжения произойдет после проведения всех отладочных работ.

Напомним

В Донецкой области сегодня, 24 июля, утром российские оккупанты разрушили две школы – в Константиновке и Бахмуте. В Нововодмитровке от вражеского огня поврежден детский сад.