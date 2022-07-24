Донеччина: вранці окупанти зруйнували дві школи та дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Донеччині сьогодні зранку російські окупанти зруйнували дві школи – у Костянтинівці і Бахмуті. У Новодмитрівці від ворожого вогню пошкоджено дитячий садок. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку – у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", – написав Кириленко.
Додамо
Також приблизно о 5:00 російська ракета вдарила по околицях Курахівської громади – зруйновано приватний будинок.
Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки – пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти.
Про постраждалих наразі інформації немає.
Нагадаємо
23 липня російські окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини: одного в Авдіївці і ще одного у Торецьку. Двоє людей дістали поранення.