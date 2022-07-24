Донеччина: вранці окупанти зруйнували дві школи та дитсадок

Цитата

"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку – у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", – написав Кириленко.

Додамо

Також приблизно о 5:00 російська ракета вдарила по околицях Курахівської громади – зруйновано приватний будинок.

Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки – пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти.

Про постраждалих наразі інформації немає.

Нагадаємо

23 липня російські окупанти вбили двох мирних жителів Донеччини: одного в Авдіївці і ще одного у Торецьку. Двоє людей дістали поранення.