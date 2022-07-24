Донеччина: окупанти вбили 2 мирних жителів, ще 2 особи - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За 23 липня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці та 1 у Торецьку. Ще 2 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 23 липня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці та 1 у Торецьку. Ще 2 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен злочин буде кара!", - зазначив він.
Нагадаємо
За 22 липня російські окупанти поранили 9 мирних жителів Донеччини.