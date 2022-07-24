Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 2 человека - ранены

Цитата

"россия убивает гражданских! За 23 июля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!", – отметил он.

Напомним

За 22 июля российские оккупанты ранили 9 мирных жителей Донецкой области.