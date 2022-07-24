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14 марта, 19:57 • 102803 просмотра

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14 марта, 19:56 • 117914 просмотра

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14 марта, 16:00 • 107839 просмотра

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14 марта, 14:57 • 138723 просмотра

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14 марта, 14:16 • 138428 просмотра

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Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 2 человека - ранены

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. За 23 июля российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"россия убивает гражданских! За 23 июля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!", – отметил он.

Напомним 

За 22 июля российские оккупанты ранили 9 мирных жителей Донецкой области.

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