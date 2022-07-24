Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 2 человека - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. За 23 июля российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 23 июля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!", – отметил он.
Напомним
За 22 июля российские оккупанты ранили 9 мирных жителей Донецкой области.