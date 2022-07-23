Донеччина: окупанти поранили 9 мирних жителів

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"росія вбиває цивільних! За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверську", - зазначив Кириленко.

Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські загарбники за 21 липня на Донеччині вбили п'ятьох цивільних, поранили ще 10 людей.