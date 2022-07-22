Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, 10 - поранили

Цитата

"росія вбиває цивільних! За 21 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 - у Сіверську, 1 - у Павлівці та 1 - у Мар'їнці. Ще 10 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Деталі

За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 637 мирних людини, поранено ще 1641.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав Кириленко.

Доповнення

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках.