Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, 10 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Російські загарбники за 21 липня на Донеччині вбили п'ятьох цивільних, поранили ще 10 людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 21 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 - у Сіверську, 1 - у Павлівці та 1 - у Мар'їнці. Ще 10 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 637 мирних людини, поранено ще 1641.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав Кириленко.
Доповнення
На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках.