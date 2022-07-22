Донецкая область: россияне убили еще 5 мирных жителей, 10 - ранили

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"россия убивает гражданских! За 21 июля россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 3 - в Северске, 1 - в Павловке и 1 - в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 637 мирных человека, ранено еще 1641.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил Кириленко.

Дополнение

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях.