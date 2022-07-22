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ЗСУ придушили окупантів у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка, - Генштаб

ЗСУ придушили окупантів у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка, - Генштаб

Київ • УНН

 • 200419 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У новому зведені Генштаб повіломив, що усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 149 доба російського вторгнення в Україну.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжено до 31 липня поточного року.

Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили. Окупанти відійшли.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Кам’янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА тактичного рівня.

На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.
На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо

ISW: російські війська досі не взяли висоти навколо Сіверська, швидше за все, не зможуть взяти Слов'янськ і Бахмут.

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