ISW: російські війська досі не взяли висоти навколо Сіверська, швидше за все, не зможуть взяти Слов'янськ і Бахмут

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Найбільш помітні висновки із щоденного аналітичного зведення вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW):

Російські атаки на Сіверськ зі сходу 21 липня залишалися обмеженими та безуспішними. Прокремлівський телеграм-канал навіть повідомив, що російські війська досі не оволоділи Сіверськом висот, що робить їх уразливими перед українською артилерією з укріплених позицій.

Спроби наступу на Бахмут також були безуспішними.

Загалом темп російського наступу мало відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної Росією "оперативної паузи" 7-16 липня. Це зміцнює аналітиків ISW у впевненості, що взяти Бахмут та Слов'янськ російська армія не зможе.

На південному напрямку в інституті звернули увагу на невдалу російську атаку в районі Андріївки та у напрямку Лозового в Херсонській області. Це означає, що в українців, як і раніше, залишається плацдарм на річці Інгулець.

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