ISW: российские войска до сих пор не взяли высоты вокруг Северска, скорее всего, не смогут взять Славянск и Бахмут

Детали

Наиболее заметны выводы из ежедневного аналитического сведения вашингтонского Института изучения войны (ISW):

Российские атаки на Северск с востока 21 июля оставались ограниченными и безуспешными. Прокремлевский телеграмм-канал даже сообщил, что российские войска до сих пор не овладели Северскими высотами, что делает их уязвимыми перед украинской артиллерией с укрепленных позиций.

Попытки наступления на Бахмут тоже были безуспешными.

В общем, темп российского наступления мало отличается от того, что было во время официально объявленной Россией "оперативной паузы" 7-16 июля. Это укрепляет аналитиков ISW в уверенности, что взять Бахмут и Славянск российская армия не сможет.

На южном направлении в институте обратили внимание на неудачную российскую атаку в районе Андреевки и в направлении Лозового в Херсонской области. Это значит, что у украинцев по-прежнему остается плацдарм на реке Ингулец.

Напомним

ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами кафиров и 5 опорных пунктов кафиров.