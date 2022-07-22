ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами окупантів та 5 опорних пунктів окупантів

Деталі

Українські військові знищили 4 склади з боєприпасами окупантів у таких районах:



Бериславський район, Херсонська область.



Чорнобаївка (район), Херсонська область.



Донецьк.



Ясинувата. Донецька область.



За інформацією ОК "Південь" ЗСУ завдали ударів по п’ятьох опорних пунктах, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Цитата

"Наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3", - повідомили в командуванні.

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