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ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами окупантів та 5 опорних пунктів окупантів

ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами окупантів та 5 опорних пунктів окупантів

Київ • УНН

 • 169534 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ завдали ударів по 4 складах з боєприпасами окупантів. Інформацію про знищення 5 опорних пунктів ворога надали в оперативному командуванні "Південь". Про це інформує УНН.

Деталі

Українські військові знищили 4 склади з боєприпасами окупантів у таких районах:

  • Бериславський район, Херсонська область.
  • Чорнобаївка (район), Херсонська область.
  • Донецьк.
  • Ясинувата. Донецька область.

За інформацією ОК "Південь" ЗСУ завдали ударів по п’ятьох опорних пунктах, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Цитата

"Наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3", - повідомили в командуванні.

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