ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов и 5 опорных пунктов оккупантов

Детали

Украинские военные уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов в таких районах:



Бериславский район, Херсонская область.



Чернобаевка (район), Херсонская область.



Донецк.



Ясиноватая. Донецкая область.



По информации ОК "Юг" ВСУ нанесли удары по пяти’пяти опорным пунктам, а также по месту скопления вражеского личного состава на Николаевщине.

Цитата

"Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по вражеским позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами – 3", - сообщили в командовании.

Напомним

Оккупанты снова провалили штурм Углегорской ТЭС.