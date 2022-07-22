ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов и 5 опорных пунктов оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что ВСУ нанесли удары по 4 складам с боеприпасами оккупантов. Информацию об уничтожении 5 опорных пунктов врага предоставили в оперативном командовании "Юг". Об этом информирует УНН.
Детали
Украинские военные уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов в таких районах:
-
- Бериславский район, Херсонская область.
-
- Чернобаевка (район), Херсонская область.
-
- Донецк.
-
- Ясиноватая. Донецкая область.
-
По информации ОК "Юг" ВСУ нанесли удары по пяти’пяти опорным пунктам, а также по месту скопления вражеского личного состава на Николаевщине.
Цитата
"Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по вражеским позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов, а вертолетными парами – 3", - сообщили в командовании.
Напомним
Оккупанты снова провалили штурм Углегорской ТЭС.