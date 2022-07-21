Окупанти знову провалили штурм Вуглегірської ТЕС – Генштаб

Деталі

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.

Доповнення

Як писав УНН, сьогодні вранці російські військові завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута Донецької області - виникла пожежа на площі 100 кв. м.