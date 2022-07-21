Оккупанты снова провалили штурм Углегорской ТЭС – Генштаб

Детали

В частности, на Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.

Дополнение

Как писал УНН, сегодня утром российские военные нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута Донецкой области – возник пожар на площади 100 кв. м.