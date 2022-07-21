Оккупанты снова провалили штурм Углегорской ТЭС – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Непутевые штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
В частности, на Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки.
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Как писал УНН, сегодня утром российские военные нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута Донецкой области – возник пожар на площади 100 кв. м.