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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ подавили оккупантов в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брид – Белогорка, - Генштаб

ВСУ подавили оккупантов в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брид – Белогорка, - Генштаб

Киев • УНН

 • 200417 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В новом своде Генштаб сообщил, что все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давидов Брид – Белогорка наши воины сразу подавили, передает УНН.

Подробности

Начались 149 сутки российского вторжения в Украину.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь продлены до 31 июля текущего года.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давидов Брид – Белогорка наши воины сразу подавили. Оккупанты отошли.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфине и Павловка Сумской области. Вел воздушную разведку БПЛА тактического уровня.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяже.
На Славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

В Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для предотвращения опрокидывания резервов на другие направления. Пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Напомним

ISW: российские войска до сих пор не взяли высоты вокруг Северска, скорее всего, не смогут взять Славянск и Бахмут.

Украинские Национальные Новости

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