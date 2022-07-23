Донецкая область: оккупанты ранили 9 мирных жителей

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"россия убивает гражданских! За 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Славянске, 2 в Ласточкино, 1 в Новомихайловке и 1 в Северске", - отметил Кириленко.

Глава ОВА также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские захватчики за 21 июля в Донецкой области убили пятерых гражданских, ранили еще 10 человек.