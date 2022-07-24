Донецкая область: утром оккупанты разрушили две школы и детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Донецкой области сегодня утром российские оккупанты разрушили две школы – в Константиновке и Бахмуте. В Нововодмитровке от вражеского огня поврежден детский сад. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"Еще две школы разрушили российские оккупанты в Донецкой области сегодня утром – в Константиновке и Бахмуте. Кроме того, в Новодмитровке от рашистского огня пострадал детский сад", – написал Кириленко.
Добавим
Также примерно в 5:00 российская ракета ударила по окрестностям Кураховской громады – разрушен частный дом.
Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты.
О пострадавших пока нет информации.
Напомним
23 июля российские оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области: одного в Авдеевке и еще одного в Торецке. Два человека получили ранения.