Донецкая область: утром оккупанты разрушили две школы и детсад

Цитата

"Еще две школы разрушили российские оккупанты в Донецкой области сегодня утром – в Константиновке и Бахмуте. Кроме того, в Новодмитровке от рашистского огня пострадал детский сад", – написал Кириленко.

Добавим

Также примерно в 5:00 российская ракета ударила по окрестностям Кураховской громады – разрушен частный дом.

Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты.

О пострадавших пока нет информации.

Напомним

23 июля российские оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области: одного в Авдеевке и еще одного в Торецке. Два человека получили ранения.