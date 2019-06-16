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Закарпатские пиротехники уничтожили 27 авиабомб

Киев • УНН

 • 10122 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Пиротехники из Закарпатья ликвидировали 27 единиц пятидесятикилограммовых авиационных бомб, которые были найдены в лесу с. Ворочево Перечинского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Закарпатские пиротехники уничтожили 27 авиабомб

“15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения завершены работы по уничтожению 27 авиационных бомб ФАБ-50, которые были обнаружены в лесном массиве вблизи с. Ворочево Перечинского района”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что информация об обнаружении 20 предметов, похожих на авиационные бомбы, в оперативно-спасательной службы поступило 13 июня. Тогда на место происшествия прибыли специалисты пиротехники, которые подтвердили информацию и в ходе осмотра прилегающей территории обнаружили еще 7 аналогичных находок. Все предметы были транспортированы в специально отведенное для этого места, и в течение 14 и 15 июня, уничтожены путем подрыва.

Как сообщал УНН, в Украине с начала года уничтожили почти 100 авиабомб.

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