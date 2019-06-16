Закарпатські піротехніки знищили 27 авіабомб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Піротехніки з Закарпаття ліквідували 27 одиниць п’ятдесятикілограмових авіаційних бомб, які були знайдені в лісі с. Ворочево Перечинського району. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“15 червня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення завершено роботи по знищенню 27 авіаційних бомб ФАБ-50, котрі були виявлені в лісовому масиві поблизу с. Ворочево Перечинського району”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що інформація про виявлення 20 предметів, схожих на авіаційні бомби, до оперативно-рятувальної служби надійшла 13 червня. Тоді на місце події прибули фахівці піротехніки, котрі підтвердили інформацію та у ході огляду прилеглої території виявили ще 7 аналогічних знахідок. Усі предмети були транспортовані до спеціально відведеного для цього місця, й впродовж 14 та 15 червня, знищені шляхом підриву.
Як повідомляв УНН, в Україні з початку року знищили майже 100 авіабомб.