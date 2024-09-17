Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  78615 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  102573 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  101480 просмотра
Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  100370 просмотра
ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  60191 просмотра
публикации
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  12046 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  105191 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  179206 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  194007 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  187717 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

  •  17985 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  78615 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

  •  55638 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  141445 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  109650 просмотра
Актуальное
Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 10:59  •  1346 просмотра

Read in English

На Киевщине и Черниговщине качество воды в Десне улучшается. На Сумщине наблюдается ухудшение качества воды в Сейме. Принимаются меры для локализации загрязнения и информирования населения.

На фоне загрязнения рек Десна и Сейм рисков для водозабора в Киевской области нет, в Черниговской области ситуация улучшилась, в Сумской области наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды, сообщили в Минприроды во вторник, пишет УНН.

Киевская область

«17 сентября на реке Десна качество воды в местах водозаборов на Киевщине находится в пределах нормы», - говорится в сообщении.

«В пункте водозабора города Бровары фиксируется улучшение по химическому потреблению кислорода, оно снизилось с 33,2 до 27,12 миллиграмм на дециметр кубический, при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический. Растворенный кислород находится на уровне 5,5 миллиграмм на дециметр кубический. В пункте водозабора города Киев наблюдается незначительное ухудшение по содержанию химического потребления кислорода, который вырос до 39 миллиграмм на дециметр кубический при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический. Кислородный режим в норме и составляет 5,44 миллиграмм на дециметр кубический. Рисков для осуществления водозабора нет», - указали в Минприроды.

Загрязнение, которое движется по руслу Десны, как сообщается, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды реки Сейм на Черниговщине. «Наблюдается его разбавление», - сказано в сообщении.

«Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано», - отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что, по данным Киевводоканала и оценкам ученых, «очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его поступления к точкам водозабора». «Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил. Единственный риск - возможный запах. Однако для его устранения Киевводоканалом заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля», - говорится в сообщении.

Сумская область

«Что касается реки Сейм, на Сумщине наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга на участке до села Мутин», - говорится в сообщении.

«Все органы власти, привлеченные к локализации загрязнения, выясняют причины вероятного повторного органического загрязнения», - сообщили в Минприроды.

16 сентября, как отмечается, было проведено заседание Сумской областной ТБ и ЧС,  обсуждены возможные причины ухудшения качества воды и пути локализации загрязнения реки Сейм. Даны поручения соответствующим службам и органам местного самоуправления.

Черниговская область

«На Черниговщине происходит улучшение качества воды реки Сейм, фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода до 7,55-7,96 миллиграмм на дециметр кубический, показатель химического потребления кислорода находится в пределах 29-30 миллиграмм на дециметр кубический. По азоту общему, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано», - сообщили в министерстве.

Результаты измерений проб воды реки Десна на Черниговщине, как отмечается, «свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах». 

По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

АнонсыОбществоКиевЗдоровье
Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
  •  63749 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Эксклюзив
Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью
  •  62765 просмотра

Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Эксклюзив
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
  •  78266 просмотра

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
  •  105198 просмотра

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  100766 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
16 сентября 2024, 10:45  •  106818 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
16 сентября 2024, 10:16  •  107370 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
16 сентября 2024, 09:53  •  103719 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
16 сентября 2024, 08:15  •  66546 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
16 сентября 2024, 07:54  •  66515 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Популярные

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

  •  60191 просмотра
Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией

  •  100370 просмотра
США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

США одобрили продажу военных запчастей Тайваню на $228 млн

  •  101480 просмотра
Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ

  •  102573 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  78615 просмотра

Публикации

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  12046 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  105191 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  179206 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  194007 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  187717 просмотра

Война

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11794 просмотра
Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

  •  8293 просмотра
Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

  •  13514 просмотра
Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

  •  14750 просмотра
Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

  •  16774 просмотра

политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

  •  1092 просмотра
"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11794 просмотра
Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

  •  10131 просмотра
Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

  •  17487 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  25638 просмотра

Война

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11794 просмотра
Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

Сумская область: россияне сбросили три КАБа на Глухов, ранены отец и сын

  •  8293 просмотра
Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

  •  13514 просмотра
Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

  •  14750 просмотра
Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды

  •  16774 просмотра

политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

  •  1092 просмотра
"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

"россияне создают прямые угрозы для ядерной и радиационной безопасности" - Галущенко обсудил защиту подстанций АЭС с делегациями США и ЕС в МАГАТЭ

  •  11794 просмотра
Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

  •  10131 просмотра
Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

  •  17487 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  25638 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  36661 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  100267 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  112795 просмотра

Экономика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов - нардеп

  •  1092 просмотра
Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

Требование в ЕС и Всемирном банке: Рада поддержала новый закон о публичных закупках в первом чтении

  •  10131 просмотра
Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

Урсула фон дер Ляйен представила новую команду еврокомиссаров: кто будет работать над поддержкой Украины

  •  17487 просмотра
ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

ЕС предоставил Украине помощь на 118 млрд евро, включая военную поддержку - Еврокомиссия

  •  25638 просмотра
Под атаки рф за сутки попала энергетическая инфраструктура в 5 областях - Минэнерго

Под атаки рф за сутки попала энергетическая инфраструктура в 5 областях - Минэнерго

  •  21778 просмотра

Киев

ДТП на Столичном шоссе: 14 пострадавших, в том числе и ребенок

ДТП на Столичном шоссе: 14 пострадавших, в том числе и ребенок

  •  179 просмотра
Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

  •  1755 просмотра
Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes

Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes

  •  5223 просмотра
Тепло, как в начале августа: осень в Киеве установила новый рекорд

Тепло, как в начале августа: осень в Киеве установила новый рекорд

  •  12949 просмотра
В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: изъято "товара" почти на 1,7 млн гривен

В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: изъято "товара" почти на 1,7 млн гривен

  •  13642 просмотра