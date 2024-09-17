Загрязнение Десны и Сейма: рисков для водозабора на Киевщине нет, на Сумщине - дальнейшее ухудшение качества воды

На фоне загрязнения рек Десна и Сейм рисков для водозабора в Киевской области нет, в Черниговской области ситуация улучшилась, в Сумской области наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды, сообщили в Минприроды во вторник, пишет УНН.

Киевская область

«17 сентября на реке Десна качество воды в местах водозаборов на Киевщине находится в пределах нормы», - говорится в сообщении.

«В пункте водозабора города Бровары фиксируется улучшение по химическому потреблению кислорода, оно снизилось с 33,2 до 27,12 миллиграмм на дециметр кубический, при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический. Растворенный кислород находится на уровне 5,5 миллиграмм на дециметр кубический. В пункте водозабора города Киев наблюдается незначительное ухудшение по содержанию химического потребления кислорода, который вырос до 39 миллиграмм на дециметр кубический при норме 30 миллиграмм на дециметр кубический. Кислородный режим в норме и составляет 5,44 миллиграмм на дециметр кубический. Рисков для осуществления водозабора нет», - указали в Минприроды.

Загрязнение, которое движется по руслу Десны, как сообщается, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды реки Сейм на Черниговщине. «Наблюдается его разбавление», - сказано в сообщении.

«Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано», - отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что, по данным Киевводоканала и оценкам ученых, «очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его поступления к точкам водозабора». «Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил. Единственный риск - возможный запах. Однако для его устранения Киевводоканалом заготовлено 120 тонн пылевидного активированного угля», - говорится в сообщении.

Сумская область

«Что касается реки Сейм, на Сумщине наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга на участке до села Мутин», - говорится в сообщении.

«Все органы власти, привлеченные к локализации загрязнения, выясняют причины вероятного повторного органического загрязнения», - сообщили в Минприроды.

16 сентября, как отмечается, было проведено заседание Сумской областной ТБ и ЧС, обсуждены возможные причины ухудшения качества воды и пути локализации загрязнения реки Сейм. Даны поручения соответствующим службам и органам местного самоуправления.

Черниговская область

«На Черниговщине происходит улучшение качества воды реки Сейм, фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода до 7,55-7,96 миллиграмм на дециметр кубический, показатель химического потребления кислорода находится в пределах 29-30 миллиграмм на дециметр кубический. По азоту общему, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано», - сообщили в министерстве.

Результаты измерений проб воды реки Десна на Черниговщине, как отмечается, «свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах».

По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.