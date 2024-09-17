Забруднення Десни та Сейму: ризиків для водозабору на Київщині немає, на Сумщині - подальше погіршення якості води

ukenru
10:16 • 34496 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 73687 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 132405 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 176000 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 254149 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164429 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141472 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128128 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 193317 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77390 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119484 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 55714 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 89409 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 65728 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 51799 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119484 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 254169 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 193326 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 223960 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2640 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 12653 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 18298 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24218 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35401 перегляди
Актуальне
Забруднення Десни та Сейму: ризиків для водозабору на Київщині немає, на Сумщині - подальше погіршення якості води

Забруднення Десни та Сейму: ризиків для водозабору на Київщині немає, на Сумщині - подальше погіршення якості води

Київ • УНН

 • 22355 перегляди

На Київщині та Чернігівщині якість води в Десні покращується. На Сумщині спостерігається погіршення якості води в Сеймі. Вживаються заходи для локалізації забруднення та інформування населення.

На тлі забруднення річок Десна та Сейм ризиків для водозабору у Київській області немає, у Чернігівській області ситуація покращилася, у Сумській області спостерігається подальше погіршення якості води, повідомили у Міндовкілля у вівторок, пише УНН.

Київська область

"17 вересня на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми", - ідеться у повідомленні.

"У пункті водозабору міста Бровари фіксується покращення по хімічному споживанню кисню, воно знизилося з 33,2 до 27,12 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Розчинений кисень знаходиться на рівні 5,5 міліграм на дециметр кубічний. У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню, який зріс до 39 міліграм на дециметр кубічний при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Кисневий режим в нормі та становить 5,44 міліграм на дециметр кубічний. Ризиків для здійснення водозабору немає", - вказали у Міндовкілля.

Забруднення, яке рухається руслом Десни, як повідомляється, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині. "Спостерігається його розбавлення", - сказано у повідомленні.

"Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - зазначили у міністерстві.

У відомстві наголосили, що, за даними Київводоканалу та оцінками науковців, "очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору". "Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил. Єдиний ризик - можливий запах. Однак для його усунення Київводоканалом заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля", - сказано у повідомленні.

Сумська область

"Щодо річки Сейм, на Сумщині спостерігається подальше погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до села Мутин", - ідеться у повідомленні.

"Усі органи влади, залучені до локалізації забруднення, з'ясовують причини ймовірного повторного органічного забруднення", - повідомили у Міндовкілля.

16 вересня, як зазначається, було проведено засідання Сумської обласної ТБ та НС,  обговорено можливі причини погіршення якості води та шляхи локалізації забруднення річки Сейм. Надано доручення відповідним службам та органам місцевого самоврядування.

Чернігівська область

"На Чернігівщині відбувається покращення якості води річки Сейм, фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню до 7,55-7,96 міліграм на дециметр кубічний, показник хімічного споживанню кисню перебуває в межах 29-30 міліграм на дециметр кубічний. По азоту загальному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - повідомили у міністерстві.

Результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині, як зазначається, "свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах". 

За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

АнонсиСуспільствоКиївЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17