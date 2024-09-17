Забруднення Десни та Сейму: ризиків для водозабору на Київщині немає, на Сумщині - подальше погіршення якості води

На тлі забруднення річок Десна та Сейм ризиків для водозабору у Київській області немає, у Чернігівській області ситуація покращилася, у Сумській області спостерігається подальше погіршення якості води, повідомили у Міндовкілля у вівторок, пише УНН.

Київська область

"17 вересня на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми", - ідеться у повідомленні.

"У пункті водозабору міста Бровари фіксується покращення по хімічному споживанню кисню, воно знизилося з 33,2 до 27,12 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Розчинений кисень знаходиться на рівні 5,5 міліграм на дециметр кубічний. У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню, який зріс до 39 міліграм на дециметр кубічний при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Кисневий режим в нормі та становить 5,44 міліграм на дециметр кубічний. Ризиків для здійснення водозабору немає", - вказали у Міндовкілля.

Забруднення, яке рухається руслом Десни, як повідомляється, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині. "Спостерігається його розбавлення", - сказано у повідомленні.

"Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - зазначили у міністерстві.

У відомстві наголосили, що, за даними Київводоканалу та оцінками науковців, "очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору". "Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил. Єдиний ризик - можливий запах. Однак для його усунення Київводоканалом заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля", - сказано у повідомленні.

Сумська область

"Щодо річки Сейм, на Сумщині спостерігається подальше погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до села Мутин", - ідеться у повідомленні.

"Усі органи влади, залучені до локалізації забруднення, з'ясовують причини ймовірного повторного органічного забруднення", - повідомили у Міндовкілля.

16 вересня, як зазначається, було проведено засідання Сумської обласної ТБ та НС, обговорено можливі причини погіршення якості води та шляхи локалізації забруднення річки Сейм. Надано доручення відповідним службам та органам місцевого самоврядування.

Чернігівська область

"На Чернігівщині відбувається покращення якості води річки Сейм, фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню до 7,55-7,96 міліграм на дециметр кубічний, показник хімічного споживанню кисню перебуває в межах 29-30 міліграм на дециметр кубічний. По азоту загальному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - повідомили у міністерстві.

Результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині, як зазначається, "свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах".

За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.