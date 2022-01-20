Угроза вторжения РФ: Резников считает, в Кремле еще не приняли решение

КИЕВ. 20 января. УНН. В Кремле еще не приняли окончательного решения по вторжению России на территорию Украины, считает министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью программе HARDtalk на канале ВВС он заявил, что надеется на дальнейшую дипломатию со стороны РФ в диалоге с НАТО и западными партнерами, пишет УНН.