Загроза вторгнення РФ: Резніков вважає, у Кремлі ще не ухвалили рішення

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Кремлі ще не ухвалили остаточного рішення щодо вторгнення Росії на територію України, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. В інтерв'ю програмі HARDtalk на каналі ВВС він заявив, що сподівається на подальшу дипломатію з боку РФ у діалозі з НАТО та західними партнерами, пише УНН.