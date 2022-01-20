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Загроза вторгнення РФ: Резніков вважає, у Кремлі ще не ухвалили рішення

Загроза вторгнення РФ: Резніков вважає, у Кремлі ще не ухвалили рішення

Київ • УНН

 • 15958 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Кремлі ще не ухвалили остаточного рішення щодо вторгнення Росії на територію України, вважає міністр оборони України Олексій Резніков. В інтерв'ю програмі HARDtalk на каналі ВВС він заявив, що сподівається на подальшу дипломатію з боку РФ у діалозі з НАТО та західними партнерами, пише УНН.

Цитата:

“Я думаю, що у Кремлі ще не ухвалили рішення. Я сподіваюся, що вони продовжуватимуть дипломатичні переговори з НАТО. Я сподіваюся, що до наших кордонів вони не прийдуть”, - заявив Резніков.

Деталі

Міністр оборони також додав, що Росія розпочала кампанію з дестабілізації в Україні. Він вважає, що кібератаки на урядові українські органи, які сталися минулого тижня, є частиною гібридної війни, яку Росія розпочала ще у 2014 році.

"Я думаю, що головна мета Кремля - ​​влаштувати хаос в українських містах, і спробувати змінити політичну владу в нашій країні", - додав він.

Додамо, Резніков також вважає, що Росія не зупиниться на вимогах до Заходу щодо гарантії невступу України до НАТО. На його думку, країна-агресор вимагатиме гарантій щодо нерозширення НАТО в цілому.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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