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Угроза ракетных ударов с моря высока: россияне держат наготове 24 крылатых ракеты

Киев • УНН

 • 163369 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. россия усилила группировку чф до трех ракетных кораблей, в Черном море держит наготове 24 крылатых ракеты, сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.

Цитата

"На море продолжается штормовая погода, корабельная группировка вражеского флота усилена до трех ракетных и трех больших десантных кораблей. Их намерения и задачи неизменны. Уровень угрозы от применения в том числе и 24 ракет типа "Калибр" остается высоким", - отметили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении, как указано, стабильно напряженная, но контролируемая силами обороны.

"Враг продолжает ведение оборонительных действий на отступных рубежах. Теряя логистику и резервы, не создает ударных группировок, пытается держать основной формой ведения боя дистанционные обстрелы", - добавили в командовании.

Дополнение

В Черном море 18 июля находились два ракетоносителя надводного базирования и четыре больших десантных корабля рф. 

При этом российские оккупанты перебазировали часть своего флота из Севастополя во временно оккупированном Крыму в новороссийск в краснодарском крае рф. 

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