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Загроза ракетних ударів з моря висока: росіяни тримають напоготові 24 крилатих ракети

Загроза ракетних ударів з моря висока: росіяни тримають напоготові 24 крилатих ракети

Київ • УНН

 • 163371 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. росія посилила угруповання чф до трьох ракетних кораблів, у Чорному морі тримає напоготові 24 крилатих ракети, повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.

Цитата

"На морі продовжується штормова погода, корабельне угруповання ворожого флоту посилено до трьох ракетних та трьох великих десантних кораблів. Їх наміри й задачі незмінні. Рівень загрози від застосування у тому числі і 24 ракет типу "Калібр" залишається високим", - зазначивли в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку, як вказано, стабільно напружена, але контрольована силами оборони.

"Ворог продовжує ведення оборонних дій на відступних рубежах. Втрачаючи логістику і резерви, не створює ударних угруповань, намагається тримати основною формою ведення бою дистанційні обстріли", - додали у командуванні.

Доповнення

У Чорному морі 18 липня перебували два ракетоносії надводного базування і чотири великі десантні кораблі рф. 

При цьому російські окупанти перебазували частину свого флоту з Севастополя у тимчасово окупованому Криму до новоросійська у краснодарському краї рф. 

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