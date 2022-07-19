Загроза ракетних ударів з моря висока: росіяни тримають напоготові 24 крилатих ракети

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"На морі продовжується штормова погода, корабельне угруповання ворожого флоту посилено до трьох ракетних та трьох великих десантних кораблів. Їх наміри й задачі незмінні. Рівень загрози від застосування у тому числі і 24 ракет типу "Калібр" залишається високим", - зазначивли в ОК "Південь" у Facebook.

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Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку, як вказано, стабільно напружена, але контрольована силами оборони.

"Ворог продовжує ведення оборонних дій на відступних рубежах. Втрачаючи логістику і резерви, не створює ударних угруповань, намагається тримати основною формою ведення бою дистанційні обстріли", - додали у командуванні.

Доповнення

У Чорному морі 18 липня перебували два ракетоносії надводного базування і чотири великі десантні кораблі рф.

При цьому російські окупанти перебазували частину свого флоту з Севастополя у тимчасово окупованому Криму до новоросійська у краснодарському краї рф.