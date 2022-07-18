росіяни перебазували частину свого флоту з Севастополя до новоросійська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські окупанти перебазували частину свого флоту з Севастополя у тимчасово окупованому Криму до новоросійська у краснодарському краї рф. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.
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"Противником передислоковано значну кількість кораблів в Севастополя до Новоросійська... Несення бойової служби кораблями рф здійснювалося (станом на 17 липня - ред.) в ракетно-безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО,максимально наближених до узбережжя", - повідомили у ВМС у Facebook.
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Також зазначається, що противником продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції, захопленої в Донецькій, Запоріжській областях.
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У Чорному морі 17 липня перебували два ракетних та один великий десантний корабель окупантів.