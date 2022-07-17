У Чорному морі перебувають два ракетних та один великий десантний корабель окупантів

Цитата

«Незважаючи, що штормова погода в північно-західні частині Чорного моря вгамувалася, корабельне угруповання ворожих сил продовжує триматися у складі 2️ ракетних та 1️ великий десантний корабель. При цьому несення служби ворожими кораблями здійснюється в ракетно безпечних районах в зоні прикриття їх берегових систем ППО"» - йдеться в повідомленні.

Доповнення

15 липня Генштаб повідомляв, що у Чорному морі російські окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.