У Чорному морі перебувають два ракетних та один великий десантний корабель окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує триматися у складі 2️ ракетних та 1️ великий десантний корабель. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
Цитата
«Незважаючи, що штормова погода в північно-західні частині Чорного моря вгамувалася, корабельне угруповання ворожих сил продовжує триматися у складі 2️ ракетних та 1️ великий десантний корабель. При цьому несення служби ворожими кораблями здійснюється в ракетно безпечних районах в зоні прикриття їх берегових систем ППО"» - йдеться в повідомленні.
Доповнення
15 липня Генштаб повідомляв, що у Чорному морі російські окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.