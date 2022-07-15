Окупанти утримують в Чорному морі три носії високоточної зброї – Генштаб

Цитата

"В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Через погодні умови рф змінила корабельне угрупування морського флоту.

13 липня повідомлялося, що у бухтах Севастополя знаходяться чотири із тринадцяти російських кораблів-носіїв "Калібрів".