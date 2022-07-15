Окупанти утримують в Чорному морі три носії високоточної зброї – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Чорному морі російські окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї", - йдеться в повідомленні.
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Через погодні умови рф змінила корабельне угрупування морського флоту.
13 липня повідомлялося, що у бухтах Севастополя знаходяться чотири із тринадцяти російських кораблів-носіїв "Калібрів".